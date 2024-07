LIVE Musetti-Djokovic 4-6 Wimbledon 2024 in DIRETTA | il serbo si aggiudica il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ALCARAZ-MEDVEDEV DALLE 14.30 1-0 BREAK! CHE PUNTOOO! Scambio straordinario in cui Lorenzo prima si difende con il lob sulla riga, poi colpisce con il rovescio lungolinea vincente. 30-40 Servizio vincente dell’ex numero uno ATP. 15-40 Due palle break. Arriva ildoppio fallo del tennista di Belgrado. 15-30 Regalo di, che manda in rete una comoda volèe di rovescio. 15-15 Servizio vincente all’incrocio delle righe del. 0-15 Novak perde il controllo del dritto lungolinea. SECONDO SET 6-4set. Non passa la nuova palla corta di dritto del toscano, che capitola al quarto set point. 15-40 Servizio, drop e morbido tocco a campo aperto a segno per Lorenzo.