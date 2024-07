Il vizietto delle okkupazioni a sinistra FdI stana anche Fratoianni | Paghi l’affitto all’Inps

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 12 luglio 2024) Arriva in aula a Montecitorio il caso degli affitti cheitaliana deveper l’occupazione di una sede. A portarlo all’attenzione della Camera è stato il deputato di FdI, Antonio Baldelli, che ha presentato un’interrogazione. Il riferimento è a un debito del partito di Nicolache ammonta a oltre 73mila euro e che risultadal bilancio 2023 di Si, dove si dà conto di quella passività in relazione a un contenzioso promosso dall’Istituto “a fronte di una asserita occupazione abusiva di un immobile di sua proprietà da parte di un circolo territoriale”. L’interrogazione di Baldelli chesul debito con l’Inps “Nonostante un bilancio in attivo di 240.201 euro e i finanziamenti da oltre 110mila euro ricevuti da un’associazione legata al finanziere George Soros, Nicolanon paga il debito contratto con l’Inps da oltre 73mila euro, derivante dall’occupazione abusiva di un immobile risalente ai tempi di Sel”, ha ricordato Baldelli.