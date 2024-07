I suoi figli spariscono nel nulla Inizia così l' incubo di Riccardo Scamrcio in Svaniti nella notte nuovo thriller Netflix | la recensione

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 12 luglio 2024) Quasi quasi non ci accorgiamo delle bellezze della Puglia. Tanta è l’apprensione per la sorte di due bambini. E qui, forse, sta tutto il nocciolo di. Ilitaliano dell’estate di. ConScamarcio nel ruolo del protagonista. Renato De Maria (Paz!, Rapiniamo il Duce) torna a dirigere l’amico Scamarcio dopo Lo Spietato (sempre su) e La prima linea (è su Prime Video). Questa volta, però, in un film ad altissima tensione ambientato tra Taranto e Otranto. E che ha in Annabelle Wallis, attrice inglese di Peaky Blinders abbonata agli horror, il suo tocco di internazionalità. E in Massimiliano Gallo il cameo destinato al più bravo di tutti.