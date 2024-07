Francia in stallo sul nuovo governo? Il Belgio sfotte Parigi e propone il suo tutorial | Su queste cose siamo degli esperti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) “Lasi prepara a formare uncon diversi partiti (evitandone accuratamente uno). È una buona notizia, perché inabbiamo acquisito una certa esperienza in questo campo. Ecco alcuni consigli utili”. Lopolitico, e senza precedenti per la Quinta Repubblica, inha sollevato l’ironia benevola della stampa belga (con una buona dose di autoironia). È ormai quasi una settimana, dal ballottaggio delle Legislative anticipate di domenica scorsa, in cui nessun blocco politico ha ottenuto la maggioranza assoluta, che lasi trova con undimissionario, in carica cioè per il disbrigo gli affari correnti nell’attesa che i vari partiti riescano a trovare un accordo di coalizione. Il tutto in un clima di ipertensione, orgogli feriti, frecciate, nervosismi, divisioni, ripicche, incapacità al dialogo, oltre che di sondaggi a ripetizione, che sfiora il dramma esistenziale.