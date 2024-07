Formia Euro Sport Village 2024 | proseguono gli eventi in piazza Aldo Moro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio– Continua senza pause in, in pieno centro cittadino, “”, l’evento promosso dall’Amministrazione comunale e in particolare dall’Assessorato allo. L’iniziativa culminerà domenica 14 luglio alle ore 21.00 con l’attesissima finale dei Campionatipei di calcioin programma tra Spagna e Inghilterra, che verrà trasmessa sul maxischermo allestito nell’area. In contemporanea,a tamburo battente le esibizioni delle associazioni del territorio: protagoniste diverse discipline come il fitness, la rotellistica, lo skateboard, il basket, gli scacchi giganti, l’atletica leggera. L’ingresso al villaggio è gratuito e offre a tutti i cittadini e visitatori la possibilità di vivere un’estate all’insegna dello, del divertimento e della spensieratezza nel cuore di