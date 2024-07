E se domani Toti si dimostrasse innocente? Non cambierebbe nulla

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 12 luglio 2024) Personalmente provo un certo disagio nel leggere sui giornali che Giovanni, secondo il tribunale del Riesame, deve restare agli arresti domiciliari «in quanto ha dimostrato di non aver compreso appieno la natura delle accuse» e dunque potrebbe reiterare il reato. In un’intervista al Corriere della sera, il leader del suo partito, Maurizio Lupi, la definisce una sentenza da Tribunale dell’Inquisizione, in cui si usa l’arresto come strumento di pressione per estorcere una confessione, o quanto meno per costringere l’indagato alle dimissioni. Giuliano Ferrara sul Foglio riassume la questione così: «Da due mesi il presidente della giunta ligure, Giovanni, è detenuto in casa sua. Sequestrato ad Ameglia. Un’indagine durata quattro anni, con largo uso di intercettazioni dirette e ambientali, non ha trovato per adesso prove decisive di corruzione, solo pettegolezzi di incontri su una barca, insinuazioni sui finanziamenti ai comitati elettorali e sul famoso voto di scambio, illazioni su amicizie e frequentazioni di imprenditori privati, generici sospetti su licenze a uso commerciale».