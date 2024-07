Comune affidati gli incarichi dello staff di Carnevali | Redondi sarà il segretario particolare

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Bergamo. Fatta la Giunta, anche il resto dei componentidella sindaca Elenacomincia a prendere forma. Nella giornata di giovedì 11 luglio sono stati pubblicati sul sito deldi Bergamo i nomi scelti dalla prima cittadina per ricoprire le posizioni per le quali erano stati pubblicati gli avvisi pubblici sul portale di Palazzo Frizzoni. Le candidature dovevano essere consegnate entro l’8 luglio, mentre per quella del Capo di Gabinetto la scadenza per l’invio era fissata per ieri. “Ad esito della procedura condotta, come risulta dai verbali all’uopo redatti e conservati agli atti d’ufficio, si rende noto che i candidati selezionati a cui conferire gliprevisti dalla selezione in trattazione sono: Valentina Zanga in qualità di assistente gestione attività segretariali, Fabrizia Lorusso responsabile del cerimoniale e specialista delle attività di, Alessandrodella sindaca e Mattia Marziali specialista gestione attività segretariali”.