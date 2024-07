Come Kim Kardashian Taylor Swift | a San Siro un murale hot | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Sabato 13 e domenica 14 lugliosi esibirà a Milano, allo stadio San. L'artista americana sta proseguendo il tour mondiale e ora è finalmente arrivata alla tappa italiana. Il fenomenosta riscuotendo un successo smisurato. Tanto da portare dei benefici anche per il comparto economico dei Paesi che ospitano i suoi concerti. In Francia, per esempio, si stima che l'impatto della pop star statunitense possa essere maggiore dei Giochi Olimpici in programma questa estate a Parigi. L'artista, infatti, non attira a sé soltanto i più giovani. Ma coinvolge anche i più grandi.il principe William, che nche ha festeggiato il suo compleanno proprio durante il concerto dia Wembley. Intanto Milano si sta preparando per i grandi eventi.