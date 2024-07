Basket | la Serbia batte la Francia in amichevole Jokic in doppia doppia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Arriva la seconda sconfitta in fila, dopo la Germania, per la nazionale francese dinell'ultimaprima dell'esordio ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 con il Brasile. I bleus di Collet sono caduti in casa contro la79-67.per il solito Nikola(20 punti+12 rimbalzi). Bene anche l'ala degli Atlanta Hawks Bogdan Bogdanovic (15 punti). Non bastano ai transalpini i 14 punti con 10 assist di Victor Wembanyama per evitare il ko.: lalainin