Basket femminile l’Italia U20 è in semifinale agli Europei Le sorelle Villa stendono la Lettonia

(Di venerdì 12 luglio 2024)conquista l’accesso alle semifinali degliUnder 20 di. Le azzurre vincono e convincono nei quarti di finale contro la, battuta per 68-53. Una prestazione di alto livello del, che punta assolutamente ad una meda in questa manifestazione continentale ed ora attendere di conoscere la propria avversaria, che uscirà dalla sfida tra Spagna e Polonia. Lesono le grandi trascinatrici. Matilde è la miglior marcatrice con 22 punti, mentre Eleonora ne mette a referto 18. Eccellente prestazione anche per Cristina Osazuwa, che chiude con una doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi. Allanon bastano i 14 punti di Raina Tomasicka. Ottimo avvio delle azzurre con Osazuwa che firma il +6 (8-2).