Bagnoli De Luca | Da Meloni mi aspetto che dica grazie

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Lunedì arriva ail presidente del Consiglioper siglare l’accordo per la riqualificazione diche sarà finanziata con i soldi del Programma di Coesione destinati alla Campania, 1,2 miliardi di euro. Non so cosa dire Spero che l’on.almeno unalla Regione Campania per quel miliardo e duecento milioni”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo Denel corso dell’appuntamento settimanale sui social in vista della visita del premier in programma lunedì per la firma dell’accordo per. “Fitto – ha sottolineato De– dice che sono fondi del bilancio nazionale e vorrei vedereMa con quei soldi avevamo previsto di pensare tutta una serie di opere nei comuni della Campania che adesso resteranno al palo”.