Argentina due rugbisti della nazionale francese arrestati per stupro dopo una partita

(Di venerdì 12 luglio 2024) Mendoza (), 12 luglio 2024 - Due giocatoridi rugbysono stati formalmente accusati di aver stuprato una donna al termine di unadisputata in. Gli indagati sono Hugo Auradou, 20 anni, e Oscar Jegou, di 21, che hanno scelto di "non testimoniare" durante l'udienza svoltasi a Mendoza, città dove sabato scorso sarebbe avvenuto lo. “La donna è stata visitata da un medico legale che ha riscontrato delle lesioni, per questo abbiamo deciso di aprire un’indagine per abuso sessuale aggravato”, ha dichiarato il procuratore capo per i crimini contro l'integrità fisica, Daniela Chaler. I due resteranno in custodia mentre vengono condotte ulteriori indagini. La richiestadifesa di metterli agli arresti domiciliari "sarà risolta a tempo debito".