Xbox | Microsoft ha intenzione di limitare la distribuzione delle console in Europa per un report

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 11 luglio 2024) Pare cheabbiadi cambiare i piani di marketing per quanto riguarda lein, limitando inoltre anche ladel proprio hardware da gaming in alcuni Paesi del Vecchio Continente. Come segnalato prontamente da Insider Gaming, nell’ultima edizione della newsletter “The Notepad” di Tom Warren, pubblicata su The Verge, il giornalista ha rivelato di aver scoperto da alcune fonti che in quel del colosso di Redmond hannodi ridurre le spese riguardanti le proprienei Paesi ritenuti meno importanti. Leggiamo quanto affermato da Tom Warren: “A maggio ho ricevuto una soffiata secondo cuistarebbe cambiando la sua strategiaper il nuovo anno fiscale nelle regioni EMEA. E queste fonti mi hanno affermato che l’azienda smetterà di commercializzare lein alcuni mercati europei, così da concentrarsi su Game Pass, cloud gaming, PC e controller