Voli dirottati o cancellati aeroporto di Catania chiuso per la cenere dell’Etna

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – L’Etna lascia a terra gli aerei. Ricapita ancora, e proprio nella seconda settimana di luglio, quando il traffico aereo a Fontanarossa, tra vacanzieri e rientri dei residenti, si intensifica. Nuovo stop ainell’etneo a causavulcanica. Da stamattina numerosiin arrivo asono stati deviati sull'di Palermo. Lo riferisce la Gesap, la società che gestisce il "Falcone-Borsellino". Si attendono le evoluzioni in corso dell'attività del vulcano e le conseguenti decisioni della Sac, la società di gestione dello scalo di Fontanarossa. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia diha emesso un avviso per il volo, un Vona, di colore rosso. La mattinata per lo scalo etneo si è aperta con ritardi,e cancellazioni: un volo della WizzAir proveniente da Tirana è atterrato a Palermo, mentre due easyJet da Napoli e Genova sono stati