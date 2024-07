Vico Equense | fucili clandestini in casa 66enne arrestato dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024): durante una perquisizione in abitazione ihanno rinvenuto diversi, uno era da caccia Idella stazione dihannoper detenzione di arma clandestina R. A.,del posto già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione i militari hanno rinvenuto un fucile da caccia calibro 20, con matricola brasa, una carabina calibro 45 e 20 cartucce calibro 20. Le armi e i proiettili erano nascosti in un casolare, nelle pertinenze della sua abitazione. Ilè stato portato in carcere. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articoloindaiproviene da Punto! - Il web magazine.