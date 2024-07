Via Ande la Giunta stoppa la ricostruzione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) "Via delle: pericolo scampato!". In una nota il consigliere comunale ambientalista Enrico Fedrighini canta vittoria: "L’assessorato comunale alla Rigenerazione urbana ha deciso di fermare il progetto, presentato da una società immobiliare, che prevedeva la demolizione di un fabbricato monopiano esistente in via delle15 e l’edificazione, al suo posto, di un nuovo palazzo residenziale di 6 piani più un piano interrato". Il consigliere del Gruppo Misto giudica "opportuna la scelta dell’assessorato, alla luce di una serie di criticità che erano state sollevate dai residenti, riprese in Consiglio comunale e in Municipio 8, riguardanti l’impatto di un nuovo edificio nel cuore di un comparto residenziale consolidato da oltre mezzo secolo".