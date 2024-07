Una nuova ambulanza per l’ospedale di Stato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) È stata inaugurata nella giornata di ieri ladel Pronto Soccorso e Degenza breve deldiche andrà a rendere più ricca la dotazione di mezzi di emergenza della Centrale 118 dell’Istituto per la sicurezza sociale. Inaugurazione alla quale, insieme ai vertici dell’Istituto per la sicurezza sociale, ha preso parte anche il segretario dialla Sanità, Mariella Mularoni. L’, dopo aver ricevuto la benedizione da Padre Honorio, cappellano deldi, ha percorso il primo viaggio inaugurale. "Il nuovo veicolo – spiegano dall’Iss – garantisce una maggior sicurezza nel trasporto dei pazienti e rafforza la possibilità di tempestivo intervento in territorio". Il nuovo mezzo, di classe A come le precedenti, ha già preso il nome di ‘Falco 31’ ed entra così a far parte degli autoveicoli destinati all’emergenza-urgenza in dotazione all’Iss, ad oggi costituiti da altre 3 modernissime e intercambiabili ambulanze progressivamente potenziabili e da un’auto medica.