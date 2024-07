Un futuro da pasionaria Sembra questa la strada di Violet Affleck figlia di Ben e Jennifer Garner | ecco il suo discorso diventato virale

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 11 luglio 2024) Non tutti i nepo baby vengono per nuocere. C’è chi ha scelto di usare la popolarità indotta e mai guadagnata – cioè quella che deriva dall’avere genitori famosi – per il bene comune. Come sta facendo la neo 18ennedel due volte premio Oscar Bene dell’attrice. La battaglia diper le mascherine obbligatorieha pubblicamente chiesto l’imposizione «dell’obbligo a indossare la mascherina» nelle strutture mediche, intervenendo sulla questione della fine di tutti i «divieti dell’uso della mascherina». Durante lo spazio concesso per i commenti del pubblico di una riunione del Consiglio dei Supervisori della Contea di Los Angeles (ovvero l’organo che governa la contea della città di L.