Ugl Sicurezza Civile | Grande soddisfazione per il ddl Guardie Giurate

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 luglio 2024 – “Attendevamo ormai da anni un intervento incisivo da parte dello Stato, in un comparto che è sempre stato visto come il figlio di un Dio minore. Finalmente siamo riusciti. Il 10 Luglio siamo stati convocati in audizione a discutere con la Politica e le Istituzioni , nella cornice del Senato presso l’aula della Prima Commissione Affari Costituzionali ,alla presenza del Presidente Senatore Balboni, un tema di cruciale importanza per la, la vigilanza privata ed il ruolo dellemettendo le fondamenta al nostro progetto di riforma del comparto. In un contesto in cui la percezione diè sempre più minacciata, era fondamentale riconoscere finalmente il valore dellee la necessità di una riforma strutturale del settore”.