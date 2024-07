The Killers fermano il concerto di Londra per seguire la semifinale di Euro 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Thesono stati protagonisti di un insolito episodio accaduto ieri sera durante il loro, in concomitanza con laditra Olanda e Inghilterra che ha visto il trionfo della squadra britannica per 2-1 Theseguono con il pubblico ladiIl gruppo alt rock di Las Vegas è alle prese con il tourpeo che li sta vedendo esibirsi nella capitale del Regno Unito con sei show sold out all’O2 Arena, concluderà domenica 14 luglio la tranche nel vecchio continente (attesissimi a Madrid), per poi ritornare negli Stati Uniti dove ad agosto terranno una residency di dieci live previsti al Cesar Palace nella frenetica città del Nevada che li ha lanciati al successo nel 2004. Durante la data nell’iconica venue londinese (stasera la band ritornerà sul palco per l’ultimo), capace di ospitare ventimila persone, Brandon Flowers e soci hanno interrotto la loro performance per guardare su un megaschermo con i presenti gli ultimi minuti della secondadeglipei di calcio, che ha decretato la vittoria dell’Inghilterra contro l’Olanda.