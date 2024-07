Terza Categoria La flotta delle Jesine ai nastri di partenza

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’ ammissione allasuperiore potrebbe favorire Aurora Jesi e Largo Europa. La Spes Jesi non ne avrebbe diritto, alla Junior Jesina va bene laJESI, 11 luglio 2023 – Il prossimo dovrebbe essere un campionato dicon ben quattroaidi: Aurora Jesi, Junior Jesina, Largo Europa e Spes Jesi. Usiamo il condizionale perchè due di queste, Aurora e Largo Europa, stanno presentando richiesta di ammissione allasuperiore e le loro aspettative potrebbero essere esaudite. Al momento parliamo die proviamo a descrivere ciò che fino a questo momento hanno fatto. AURORA JESI L’allenatore sarà sempre Andrea Campanelli che guiderà anche la Juniores. La retrocessione della scorsa stagione, nello spareggio perso in casa contro il Rosora Angeli, non ha scalfito l’entusiasmo e si ripartirà per far bene e, decisamente, meglio.