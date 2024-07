Tennis | Paolini-Vekic Wimbledon 2024 | a un passo dalla finale

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) A unfinalissima dei sogni. Sarà certamente un appuntamento intriso di emozioni quello che vivrà la nostra Jasmine, numero sette del Ranking WTA, per la prima volta così vicina dall’ultimo atto di un torneo così importante e affascinante. L’obiettivo, adesso, è quello di scrivere una pagina di storia meravigliosa del nostro movimentotico in rosa andando a emulare, un po’, le imprese di Jannik Sinner. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’incontrovalido per le semifinali di. Le dichiarazioni di Jasminedopo la grande vittoria su Emma Navarro: “Ho giocato un grande match” (Credit foto – Getty Images)“Cosa provo? Tutto incredibile. E’ bellissimo vincere così in questo campo.