Taylor Swift ha capito come fatturare con la generazione più scema di sempre

(Di giovedì 11 luglio 2024) È il 30 agosto del 2023 quando un tale che scrive sul giornale affida all’internet questa osservazione: «Servizio al Tg1 su. Record su record, artista più strimmata, più qui e più là. Peccato che in Italia (lasciamo stare i fan della prima ora che ovviamente la conoscono) non ci sia una canzone ricordabile. Ma una eh». Sono a quel punto due mesi che sono stati annunciati i concerti del 2024 di, tra cui quelli a Milano ai quali porterete le vostre figlie sabato e domenica, e il tale che scrive sul giornale dovrebbe sapere che l’economia degli streaming e quella dei concerti sono due mondi separati, e «San Siro» è, incredibilmente, ancora un lemma che evoca mitologie (anche oggi che la gente è disposta a pagare per vedere veramente chiunque dal vivo, e quindi uno stadio non serveper riempirlo: basta qualcuno di Sanremo giovani).