Si chiude il vertice di Washington | perché si scatena l' ira di Russia e Cina

(Di giovedì 11 luglio 2024) La temperatura del confronto fra Nato e(e) non è mai stata così calda dai tempi della Guerra Fredda. Gli impegni a favore dell'Ucraina certificati nella Dichiarazione del leader dell'Alleanza riuniti ahanno suscitato la dura reazione di Mosca e Pechino. Tre i passaggi che più hanno irritato gli avversari della Nato: 40 miliardi di euro in aiuti militari a Kiev "entro il prossimo anno"; l'"irreversibilità" del percorso di ingresso dell'Ucraina nell'Alleanza; lasmetta di aiutare Mosca nella sua guerra di invasione. In precedenza, c'erano stati gli annunci dell'invio a Kiev di nuovi sistemi di difesa aerea e di caccia F-16, quello sul dispiegamento in Germania dal 2026 di missili a lunga gittata Usa e la firma da parte di Italia, Francia, Germania e Polonia di un accordo per "migliorare le capacità di attacco a lungo raggio".