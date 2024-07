Se Giorgio Ambrosoli fosse ucciso oggi quale politico andrebbe ai suoi funerali?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Spiegare il delittocon la vendetta, tanto feroce quanto inutile, di un Sindona ormai sconfitto sarebbe falso e depistante come spiegare le stragi del 1992 come mere vendette mafiose, oppure l’omicidio del giudice Occorsio come la vendetta dei neri romani, o l’omicidio del giudice Bruno Caccia come la vendetta degli ‘ndranghetisti radicati a Torino, insofferenti alla sua intransigenza.fa parte di quella schiatta di eretici italiani colpevoli di una condotta specifica: aver anteposto il principio di legalità al “primato della politica”. Cosa intendo qui per “primato della politica” ho avuto modo di argomentarlo recentemente proprio riflettendo sull’omicidio di Bruno Caccia, avvenuto il 26 giugno del 1983, in una Torino messa a soqquadro dallo scandalo Zampini, una sorta di prequel della più celebre “Tangentopoli” milanese, nellaebbe un ruolo decisivo l’eretico sindaco comunista Diego Novelli, che informato del giro di mazzette, senza esitazioni fece accompagnare il testimone in Procura con tanto di “scorta” perché nessuno provasse a fargli cambiare idea nel tragitto.