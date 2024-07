Sbarco di 261 migranti a Marina di Carrara In arrivo la Ocean Viking

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – Ladella ong Sos Mediterranée attraccherà sabato 13 luglio alle 14 nel porto didi. La nave sta facendo rotta verso lo scalo apuano con a bordo 261 persone soccorse nelle acque del Mediterraneo meridionale. Lo, il più numeroso mai avvenuto nello scalo apuano, avverrà sulla banchina Fiorillo da dove isaranno accompagnati al padiglione B del vicino complesso fieristico di Imm-fiere per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento. Dopo essere stati visitati e rifocillati tutti ipartiranno poi per strutture di accoglienza. Per lasarà questa la terza volta nel porto dididopo che vi era già approdata il 30 gennaio 2023 e il 12 giugno 2024, complessivamente invece per lo scalo apuano il prossimo sarà il 14esimo