Sampdoria rescissione con Askildsen | decisa la prossima squadra E sull’affare Coda…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sono ore caldissime sul calciomercato della. Ladi Andrea Pirlo non può permettersi un’altra stagione sottotono e l’obiettivo minimo è la qualificazione ai playoff. Il club ha ufficializzato la lacon. “L’U.C.comunica di aver risolto consensualmente il contratto economico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kristoffer”. Lastagione indosserà la maglia del Midtjylland. La situazione Coda Laè anche alla ricerca di un attaccante di primissimo livello e il nome in pole è quello di Massimo Coda. Secondo quanto riporta ‘Repubblica’ nelle ultime ore ci sarebbe stata l’accelerata decisiva per l’arrivo dell’attaccante in blucerchiato. L’operazione sarebbe ai dettagli e la firma potrebbe arrivare a breve.