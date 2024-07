Salerno furti truffe agli anziani e riciclaggio | sette arresti

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 11 luglio 2024) In data odierna, ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso la StazioneDuomo della Compagnia Carabinieri dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione delle misure cautelari della custodia in carcere, deglidomiciliari e del divieto di dimora emessa dal GIP del Tribunale disu richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti diindagati (di cui all’allegato elenco con riferimento a quelli nei confronti dei quali è stata eseguita) ai quali risultano contestati, a vario titolo, i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine mediante narcotizzazione,in abitazione,di autovetture,aggravate in danno die reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, sostituzione di persona.