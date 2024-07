Ricerca dal laboratorio al mercato | finanziamenti Erc per 15 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il Consigliopeo della(Erc) ha assegnato un totale di 15didi grant ‘Proof of Concept’,che aiutano itori a colmare il divario tra le scoperte derivanti dai loro studi e l’applicazione pratica dei risultati, commercializzazione inclusa. Sono 100 i progetti finanziati complessivamente con questo bando per 150milaciascuno, e l’Italia si colloca al terzo posto con 12 progetti vincitori, dietro a Regno Unito (15) e Paesi Bassi (14). Francia, Spagna e Germania, invece, sono tutte pari merito al quarto posto, con 10 ricerche ciascuno. “Dal 2011, quando è iniziato il programma, i beneficiari degli Erc Proof of Concept hanno ricevuto oltre 300di”, afferma Iliana Ivanova, commissariapea per l’Innovazione, la, la cultura, l’istruzione e la gioventù.