Quando lo Stato fa di tutto per non farsi amare

(Di giovedì 11 luglio 2024) A volte sembra che lofaccia diper non. Due sono le notizie delle ultime ore che ci portano a questa considerazione. La prima riguarda una sentenza della Cassazione scoperta da La Verità e che racconta l’incresciosa fine della vicenda giudiziaria di una società in lotta contro l’Amministrazione Pubblica. In sintesi. La società ha fatto dei lavori per la PA, la quale però non ha ancora pagato (e stiamo parlando di diverse centinaia di migliaia di euro). L’Agenzia delle entrate intanto chiede alla società l’anticipo sulle tasse. La società risponde: non posso versartele, non ho soldi dato che non mi hai pagato. La vicenda finisce in tribunale. In primo e secondo grado i giudici danno ragione alla società. La Cassazione eprò ribalta il risultato.