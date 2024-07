Prime Video i film in uscita a luglio 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il mese disuassicura agli abbonati una serie di titoli inediti e dipronti a sbarcare sulla piattaforma streaming. A seguire potete trovare una guida con i titoli da non perdere. IinsuEcco tutte le novità legate aiche saranno disponibili dasu. Ad aprire il mese sono le tinte commedia del“Space Cadet” con protagonista Emma Roberts. Tiffany Rex Simpson ha sempre sognato, fin da bambina, di andare nello spazio. E così, grazie alla sua candidatura ritoccata, riesce ad entrare nel competitivo programma di addestramento della NASA. Ma, una volta all’interno del progetto, non tutto sembra così ideale e facile come aveva immaginato. La donna deve fare affidamento alla propria prontezza di spirito e determinazione per risultare tra i primi della classe.