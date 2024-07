Play Mumec al museo dei mezzi di comunicazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Arezzo, 11 luglio 2024 – Un nuovo progetto ideato dalper l'estate 2024 con il contributo dell’Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo:– giOCAre al! 4 serate-gioco per giovani e adulti che vi trasporteranno in una nuova sfida: farvi vivere un “Gioco dell’Oca” come non lo avete mai visto facendo incontrare la tradizione secolare del più famoso gioco da tavola con quella di un tabellone rivisitato fra sfide e prove di diverso genere. 18 LUGLIO, 1 - 8 AGOSTO, 26 SETTEMBRE alle ore 21:00 appuntamento alin Via Ricasoli 22! Ci sarà poi un evento speciale dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni: 28 SETTEMBRE alle ore 16:00 Si potrà partecipare per un massimo di 6 persone, che poi si suddivideranno in due squadre.