Più potere alla serie A il governo tira dritto | passa l’emendamento Mulè avvertimento a Gravina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) UnaA più forte, una FederCalcio più debole. La riforma che i patron chiedevano da tempo e che non erano mai riusciti ad ottenerefine si fa per decreto. Anzi, si farà, perché il tanto controverso “emendamento”, stabilendo una maggior rappresentazione in consiglio ed in assemblea per chi apporta il contributo economico più grande al sistema, apre solo un percorso che dovrà essere poi ratificato all’interno del mondo dello sport. La strada insomma è ancora lunga, ma è tracciata. Breve riassunto della vicenda che è diventata un’autentica telenovela nel corso delle ultime settimane. Come rivelato in anteprima dal Fatto a fine giugno, la Lega Calcio ha promosso ed è riuscita a far inserire all’interno del Decreto sport in fase di conversione un emendamento che stabiliva per legge l’autonomia tanto rivendicata dai presidenti del pallone.