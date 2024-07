Perché Massimo Ciavarro ha lasciato Eleonora Giorgi | tutta la verità

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 11 luglio 2024) Una relazione durata circa dodici anni quella tra i due attoried, emergono nuovi dettagli sulla rottura. Era il 1983 quandoedsi incontrarono per la prima volta sul set di Sapore di mare 2 – Un anno dopo, storica pellicola diretta da Carlo Vanzina. Dieci anni più tardi hanno deciso di convolare a nozze; dalla loro relazione è nato Paolo, nel 1991, mentre i titoli di coda sulla loro storia d’amore sono arrivati nel 1996. L’attrice veniva da un matrimonio naufragato con Angelo Rizzoli: “Era sotto i riflettori per la separazione. Andammo a vivere in campagna, facendo qualcosa di diverso”, ha ammesso lui.sono stati sposati per tre anni prima della separazione – notizie.