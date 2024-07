Otto volte in quattro mesi | bomba del NYT sull' esperto di Parkinson

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 luglio 2024) «Un neurologosul morbo diè stato alla Casa Biancanegli ultimi»: è lache lancia il New York Times e fa tremare - ancora di più - la White House, colpita dalla bufera su Joe Biden e la sua salute, dopo il flop dell'ultimo confronto con Trump per la corsa alle Presidenziali. Tra luglio 2023 e lo scorso marzo, secondo l'autorevole quotidiano Usa, i registri dei visitatori della Casa Bianca mostrano che Kevin Cannard, un neurologo che ha condricerche sul morbo di, è stato ospitenegli ultimi, tra luglio 2023 e lo scorso marzo. Ma Kevin ÒConnor, medico del presidente, in una lettera che è stata reso pubblica lunedì sera, ha precisato che Cannard ha recentemente valutato il presidente in vista della sua visita medica di febbraio.