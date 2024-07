Million Dollar Baby | è tratto da una storia vera?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Per gli appassionati di boxe e di cinema l’appuntamento questa sera è alle 21:20 su Cielo, dove è in programma il film acclamato dalla critica e dal pubblico “”. Clint Eastwood con questo film ha ottenuto il suo secondo Oscar come miglior regia, a dimostrazione delle straordinarie capacità cinematografiche anche come regista, mentre l’attrice Hilary Swank è stata premiata come Miglior attrice nel 2005 dall’Academy di Los Angeles.: la trama Clint Eastwood interpreta Frankie Bunn, un anziano e burbero veterano della boxe che sta vivendo una profonda crisi personale e che non vede la figlia da anni. A Frankie si avvicina Maggie Fitzgerald, interpretata da Hilary Swank, che vuole sfondare nel mondo della boxe e gli chiede di essere il suo allenatore.