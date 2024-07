Milano Unica è l’ora della ripresa Assalto pratese al salone del tessile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) La frenata delnel primo trimestre 2024, dopo un negativo 2023, non toglie le speranze al distretto, presente con 119 espositori sui 700 a, la 39ª edizione in corso fino a oggi negli spazi di Rhofiera. In vetrina le collezioni autunno/inverno 2025-26, che hanno attirato l’interesse di buyers principalmente di provenienza internazionale: almeno il 70% dei visitatori, fanno sapere gli imprenditori, sono stranieri, provenienti da Europa e Usa, disattendendo un po’ l’aspettativa di un’affluenza massiccia dal Far East. L’alta affluenza di visitatori registrata fin dall’apertura è stata una iniezione di fiducia, anche se per molti imprenditori bisogna attendere la primavera 2025 per vedere la. I primi due giorni hanno mostrato con chiarezza comesia cresciuta puntando a proposte di qualità per una clientela sempre più selezionata a caccia di prodotti in equilibrio fra tradizione, innovazione e sostenibilità, ma anche di un buon rapporto qualità-prezzo.