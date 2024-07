Maturità voti bassi ai licei scientifici nella prova di matematica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Mentre si attende in diverse scuole superiori della Valdinievole la chiusura definitiva delle operazioni dell’Esame di Stato (e la conseguente uscita degli ultimi tabelloni con le valutazioni finali) tanti alunni delle classi quinte deidella Valdinievole sono amareggiati e arrabbiati per l’esito della secondaministeriale di. Sia a Montecatini che a Pescia, iottenuti allo scritto disono stati negativi e hanno inficiato il risultato di uscita finale. Allo scientifico ordinario Lorenzini ci sono stati solo due centisti e un’unica lode. E al Salutati, che conta più sezioni di scientifico, i 100 sono pochissimi. Una vera debacle. È andata male (salvo qualche eccezione) un po’ a tutti. Addirittura tanti studenti ammessi con il massimo e dunque aspiranti alla lode, hanno visto sfumare il proprio tesoretto di crediti e si sono dovuti accontentare di ricevere buone valutazioni, in qualche caso sotto i 90/100.