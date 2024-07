LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | situazione cristallizzata gruppo a 2? dal quartetto di testa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELADEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 11.40 15.10 Intanto nelnon c’è battaglia per il primo posto, traguardo volante che arriva dopo una piccola rampa e una semicurva ai duecento metri non banale. 15.09 Ilrosicchia 15? sul, si alza la velocità per lo sprint intermedio in arrivo. 15.08 Per ilinsiamo praticamente in vista del traguardo volante, questa la classifica di chi ha raccolto più punti in queste situazioni. 1 PHILIPSEN Jasper 96 2 GIRMAY Biniam 91 3 PEDERSEN Mads 78 4 ABRAHAMSEN Jonas 77 5 COQUARD Bryan 77 15.05 Facciamo un passo indietro e riviviamo le emozioni dell’undicesima. Una frazione meravigliosa, sarà anche il cambio di tendenza della Grande Boucle? A crazy stage fought at full speed on the roads of the Massif Central! The favourites fought a Homeric battle, but it was Jonas Vingegaard who won this fight! Here is the summary of this magnificent 11th stage of #TDFpic.