Ladri svaligiano la casa di un musicista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Pietrasanta, 11 luglio 2024 Torna l’allarme furti nella zona di Strettoia. L’ultimo episodio è avvenuto mercoledì sera in località Montiscendi, a mare rispetto all’Aurelia, con iche si sono introdotti nelladi undopo aver tagliato l’inferriata al piano terra. Una volta dentro, i malviventi sono saliti al primo piano e hanno messo a soqquadro ogni stanza, risparmiando gli strumenti musicali ma portandosi via preziosi e gioielli per un valore di circa 10mila euro. Al proprietario non è rimasto che sporgere denuncia al commissariato di polizia di Forte dei Marmi. .