La Toscana impazzisce per Jasmine Paolini | è in finale a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Bagni di Lucca (Lucca), 11 luglio 2024 – Il sogno che aveva da bambina potrebbe diventare realtà sabato pomeriggio, quando sul Centre Court digiocherà la sua primaslam sull’erba, la seconda dopo quella del Roland Garros. Tutta laè ai piedi di: la tennista di Bagni di Lucca è la prima italiana a centrare un risultato così importante in quello che probabilmente è il torneo più prestigioso del mondo. TOPSHOT - Italy'scelebrates winning against Croatia's Donna Vekic during their women's singles semi-final tennis match on the eleventh day of the 2024Championships at The All England Lawn Tennis and Croquet Club in, southwest London, on July 11, 2024.won the match 2-6, 6-4, 7-6.