La scelta degli hair tool per fare la piega lisciare i capelli e acconciarli è cruciale Parola di ingegnere

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 11 luglio 2024) Quante ore dedichiamo ogni settimana, ogni mese, alla chioma? Quante ore passiamo a usare strumenti perlamossa, a? Gliche si scelgono giocano quindi un ruolo fondamentale su più livelli. Devono assicurare un risultato professionale riducendo i danni ai minimi termini nonostante l’uso prolungato e continuativo. Ma come si fa a individuare quali sono gli strumenti giusti che fanno davvero quello che promettono, limitano i danni da calore e soprattutto sono facili da usare? GUARDA LE FOTO: gli accessori must have per unaal top Come scegliere gli strumenti perla? Piastre, ferri e spazzole liscianti possono davvero semplificare la vita, perché una volta imparato a usarli bene è possibile ottenere unadegna della maestria di unstylist.