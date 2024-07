La Rinascita ha fatto colpo Superata la concorrenza Ora Marini è biancorosso | Entusiasta di essere qui

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) di Loriano Zannoni Ildell’estate è Pierpaolo. Cercato, inseguito, atteso e ora finalmente ufficializzato. È un arrivo di prima fascia, quello dell’ex Trapani. Un po’ perché si tratta di un giocatore nel pieno della maturità cestistica e un po’ perché è sempre stato protagonista in squadre di alto livello negli ultimi anni. È di poche settimane fa la promozione con Trapani, in un’annata in cui la guardia-ala ha prodotto 11 punti, 3.5 rimbalzi e 2.8 assist a livello di regular season. Con una squadra abituata a vincere.è a Rimini perché il corteggiamento è stato incessante e perché gli intrecci con tante colonne del mondodurano da parecchio tempo. Con Tommy Rinaldi, ad esempio, ha giocato a Jesi (annata 2017-2018).