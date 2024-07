Jannik Sinner e la fidanzata Anna Kalinskaya in vacanza in Sardegna

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) I due sono stati paparazzati all’aeroporto di Olbia Mentre Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini sono ancora in gioco a Wimbledon,, come suggerito dai medici si prende una pausa. Dopo il malessere, in campo, nel match dei quarti di finale della prova Slam, contro Medvedev, l’altoatesino si è ritirato dal torneo di Bastad è partito per qualche giorno di. Il tennista italiana è stato infatti avvistato, in compagnia dellain Costa Smeralda., nella giornata di ieri, 10 luglio è arrivato all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Insieme a lui anche la compagna, la russa e tennista, costretta al ritiro per infortunio nel match dei quarti femminili.aveva una tuta e il classico cappuccio in testa e si è connesso anche a qualche scatto e selfie con i fan.