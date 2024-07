Il rogo dopo l’impatto Tamponamento tra un’auto e una moto | muore centauro di 47anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) S’è incendiata in un lampo laKawasaki su cui viaggiava Adrian Hristu Ciprian, 47 anni, residente a Panighina di Bertinoro, morto sul colpo ieri mattina verso le 9.30 sulla Para, cinghia d’asfalto che collega Forlimpopoli a Meldola, e negli anni passati nota come la ’strada della morte’, etichetta funerea che condivideva con la Bidentina. Sarebbe stato un– stando ai primi riscontri – la meccanica dello scontro; con la Kawasaki di Adrian che da dietro ha impattato una Range Rover con a bordo due persone, rimaste illese, ma sotto choc per la tragedia. E qualche istantelo scontro, ladi Adrian è stata avvolta in un, probabilmente sia a causa del surriscaldamento delre sia per la calura già imperante a quell’ora.