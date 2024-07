Il re Saudita al Grand Hotel Principe di Piemonte vacanza extra lusso a Viareggio | oltre 40 camere riservate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – Il re dell'Arabia, Salman bin Abdulaziz, ha soggiornato per dieci giorni aldi, la maestosa struttura 5 stelledi proprietà del Gruppo Nesti, sul lungomare discelta appositamente per l'altissimo livello di servizi e per lei suite fronte mare. Il regnante (88 anni e leader dal 2015) è arrivato inaccompagnato da mogli, nipoti e da un nutrito personale di servizio (più di 300 sono stati complessivamente i bagagli)che da bodyguard scelti che per tutto il tempo hanno sorvegliato h24 ogni piano dell'albergo. Anche il personale interno delha dovuto pertanto osservare severi protocolli di accesso allecon identificazione preventiva e divieto assoluto di avere con sè cellulari.