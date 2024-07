I vini maremmani minacciati dai progetti fotovoltaici Il Consorzio Val di Cornia si oppone

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 11 luglio 2024) No a pale eoliche e pannellinel territorio della Dop Suvereto e Val di: minacciano il paesaggio di questo lembo maremmano a vocazione turistica ecola. Così l'ente di tutela della denominazione toscana, presieduto da Daniele Petricci, siaima anche agro-ed eolici presentati in questi mesi alle autorità competenti. Sono oltre 200 gli ettari di superficie già impegnati da questiche, secondo il, provocherebbero «un grave danno paesaggistico a una regione il cui sviluppo socio economico è da sempre basato su turismo e agricoltura di qualità». I rischi per il compartocolo I contraccolpi, secondo il presidente Petricci, sarebbero pesanti anche per il settore viticolo e, in particolare, per le circa 50 aziende impegnate nella produzione di tre Dop (Suvereto Doc, Rosso della Val diDocg, Val diDoc, Costa Toscana Igt e Toscana Igt).