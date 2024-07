Giacomo Bozzoli ancora latitante sentito il figlio in procura Continuano le ricerche

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 11 luglio 2024) Proseguono le indagini per rintracciare, il 39enne in fuga dopo la condanna in via definitiva per l'omicidio dello zio Mario e la distruzione del suo cadavere nel forno della fonderia a Marcheno in provincia di Brescia l'8 ottobre 2015. Nella serata di ieri, a quanto appreso dall'Adnkronos, il pm di Brescia ha ascoltato ildi, di nove anni. Il bimbo è stato accolto in, in audizione protetta con il supporto di psicologi forensi. Nessuna novità di rilievo, tuttavia, sembrerebbe emersa dal colloquio.