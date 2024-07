Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 11 luglio 2024) In un colpo di sche ha scosso il panorama politico americano più di un caffè shakerato di quelli cheè abituato a promuovere,- uno dei maggiori sostenitori del presidente americano - ha pubblicamente chiesto a Joedidalla corsa per le elezioni presidenziali del 2024. Il fatto. L'attore e noto finanziatore del partito democratico ha sollevato preoccupazioni circa la capacità didi competere efficacemente contro Donald Trump, sottolineando che "la battaglia che non può vincere è quella contro il tempo". Teniamo a mente questa parola chiave: tempo. Ma torniamo ai fatti.ha espresso le sue opinioni in un articolo sul New York Times, dichiarando che è devastante ammetterlo, ma l'uomo che ha incontrato a un evento di raccolta fondi trefa non è lo stesso Joedel 2010, né tantomeno quello del 2020.