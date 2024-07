Ecco chi è la vera erede della Regina Elisabetta II

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 11 luglio 2024) LaII è stata la Sovrana più longeva del Regno Unito e anche questo la rende una delle personalità storiche più importanti dei nostri tempi. Ma dopo la sua scomparsa tanti si sono chiesti chi possa essere la sua. Classe, garbo ed eleganza non mancano a Catherine, Principessa del Galles, moglie del futuroal trono d’Inghilterra il Principe William, primogenito di Re Carlo III. Eppure, tenendo presenti alcune doti inconfutabili, laII non sembrerebbe essere la sempre pacata Kate Middleton. Ad aver ereditato alcune particolari peculiarità di Sua Maestà sarebbe una ‘principessina’ che sembra avere un carattere molto vicino a quellocompianta Sovrana. Del resto,II è stata una delle poche donne di potere in un’epoca in cui i principali ‘potenti’ erano uomini e, forse, anche questo l’ha resa una donna dalla tempra invidiabile.